大幅なジャンプアップと言っていいだろう。大同生命SV.LEAGUE WOMENを戦う群馬グリーンウイングスは昨季、チーム史上初のトップカテゴリー参戦初年度で開幕から35連敗と苦しんだ（最終成績は5勝39敗の14位）。そこから一転、今季は11月に最大7連勝を挙げるなど勝ち星を重ね、レギュラーシーズン前半戦を14勝8敗と勝ち越し（※2月12日時点で17勝13敗）、順位も上位8チームのチャンピオンシッ