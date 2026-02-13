名古屋市内に設置されたアジア大会エンブレムのオブジェ＝2025年9月9月に開幕する愛知・名古屋アジア大会の組織委員会は13日、卓球とサッカーを組み合わせた「テックボール」を正式競技に追加すると発表した。主催者のアジア・オリンピック評議会（OCA）の要請を受けたもの。これで実施される競技数は42に増える。組織委によると、日程や会場などの詳細は未定。発表された対応方針では、テックボールの実施に関し、組織委の支