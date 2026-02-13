演歌歌手の三山ひろしが、自身の家族について語り、歌手になる夢を後押ししてくれた祖母が「歌手になったということも忘れちゃってる」と明かした。【映像】三山と高齢の祖母三山は2月11日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。自身の生い立ちや家族の近況について語った。10歳のときに両親が離婚し母子家庭となった三山は、地元の高知で母方の祖父母と弟と5人で暮らしていた。幼い頃から歌手志望だった三山だが、