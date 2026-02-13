ミラノ・コルティナ冬季五輪の女子ハーフパイプ（HP）で金メダルを獲得した韓国の新星、チェ・ガオン（17）を母国メディアが称賛した。チェは1回目の試技で高く舞った後、ボードがリップに引っかかり転倒。コースのど真ん中で倒れ込んだまましばらく動けなくなった。全体2回目の試技が行われる中、棄権が発表されたが、2回目のスタート位置に姿を現し会場が騒然。棄権が取り消され、大歓声が沸き起こる中で試技を行ったが、再