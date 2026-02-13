公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ (B.LEAGUE) は前日12日、代表理事CEOの呼称を変更することを発表しました。これまで「チェアマン」と呼ばれていましたが、2026年7月1日付けで、「コミッショナー」に変更。この理由に関しては2点あげられ、「ダイバーシティ＆インクルージョンの更なる推進」という点では「チェアマン」という呼称に含まれる性別的なニュアンスを見直し、B.LEAGUE が志向するダ