コント日本一決定戦「キングオブコント」４年連続ファイナリストで、昨年は準優勝という結果を残したお笑いトリオ「や団」が今年、５月末から７月上旬にかけて全国５都市を回る単独ライブツアー「巡業」を開催することが決定した。や団は昨年、東京、名古屋、大阪の３都市を回る初の単独ライブツアーを開催。今年は新たに新潟、福岡を加えた５都市６公演を行う。日程は以下の通り。?５月２９日（金）東京・セシオン杉並