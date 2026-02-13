米男子ゴルフツアーの「ＡＴ＆Ｔぺブルビーチ・プロアマ」初日（１２日＝日本時間１３日、カリフォルニア州ぺブルビーチのぺブルビーチ・リンクスなど２コース＝ともにパー７２）、久常涼（２３＝ＳＢＳホールディングス）が１０バーディー、ボギーなしと自己最少スコアの６２で回り、１０アンダーで単独トップに立った。２位と１打差。好スタートに「初日からいいスタートが切れた」と笑顔を見せ、今季ツアー「ファーマーズイ