Photo: 宮前一喜 2025年5月12日の記事を編集して再掲載しています。サードウェーブコーヒーって言葉、覚えてますか？12〜3年くらい前に大ブームを巻き起こして以来、現在もなお、東京を中心にぽつりぽつりとそれ系のコーヒーショップが誕生していますね。サードウェーブコーヒーの定義はいろいろあるけれど、おおざっぱにいうと、浅煎りの豆をハンドドリップで丁寧に淹れたコーヒーのことだ