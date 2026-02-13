吉田カバンが展開するPOTRは、フィッシングブランドのDAIWAとのコラボレーションアイテムを2026年2月14日に発売する。★全3型のラインナップ全貌はこちらDAIWAは、アングラー(釣り人)の厳しい要求に応えるため、フィッシングタックルからウエアまでを手がけるブランド。過酷な気象条件下での使用を前提に設計されたプロダクトで知られる。今回のコラボレーションは、タウンユースに最適なサイズとフィッシングシーンでの実用性を両