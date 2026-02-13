小笠原道大氏、内川聖一氏が「名球会チャンネル」に出演侍ジャパンの“OB”はどう見ているのか――。3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する野球代表「侍ジャパン」の“センター問題”について、WBCで世界一を経験している小笠原道大氏、内川聖一氏が議論をかわした。12日に公開された名球会の公式YouTube「名球会チャンネル」で2人が登場。内川氏が「僕はセンターを誰がやるのか注目してい