扱いやすくて上品に見えるヘアスタイルを求めているなら、「長めレイヤー」がぴったりかも。下ろせばこなれ感を演出できて、結べる長さを残しているからアレンジしやすいのが嬉しいポイント。今回ご紹介するのは、40・50代におすすめしたい「長めレイヤー」。ぜひ次回のヘアスタイルの参考にしてみて。 弾むような質感のレイヤーカット 毛先に動きをプラスしたレイヤーカット。重めに仕上げている