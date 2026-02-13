皆さんの家族には、指摘してもなかなか治らないクセを持っている人はいませんか。悪気がないとわかっていても、小さなイライラが積み重なって、次第に大きなストレスとなってしまうこともありますよね。今回は、筆者の友人Y子が長年我慢してきた、義母の“あるクセ”についてのスカッとエピソードをご紹介します。 義実家での同居生活 Y子は30代の主婦で、小学3年生の女の子を育てるママです。結婚を機に、夫の実家で義