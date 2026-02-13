1.自動回転型おもちゃ 猫用おもちゃは色々なタイプがありますが、自動で動くものは特におすすめです。中でも、ボールや猫じゃらしが円を描くように回る回転型は、猫の一人遊びにぴったり。 室内飼いの猫は、野良猫と比べて肥満になりやすい傾向があります。食べ物を探すために歩く必要もないため、慢性的に運動不足に陥りやすいのです。運動を習慣づけるのが一番ですが、仕事や家事で構ってあげられないときもある