百貨店「高島屋」は今年1月、195周年を迎えた。およそ2世紀におよぶ高島屋の歴史をたどる企画展「タカシマヤ クロニクル 百・華・繚・乱」が高島屋史料館（大阪市浪速区）で開かれている。幕末、新選組から商品代金を受け取った記録を初公開しているほか、創業から大正初期にかけての貴重な史料、美術品を展示。商いの様子とともに日本の近代美術界発展の一翼を担ってきた高島屋の歩みを振り返る。「タカシマヤ クロニクル」はほ