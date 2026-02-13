近畿地方では、今日13日(金)から明日14日(土)にかけては、広く晴れる見込みです。明後日15日(日)は、北部と中部で日差しがありますが、南部は一時的に雨の降る所があるでしょう。日中の気温は、15日(日)にかけて日に日に高くなる見込みです。この暖かさでスギ花粉が飛散開始となる所がありそうです。明日14日(土)にかけて広く晴れる朝と日中との寒暖差に注意近畿地方では、今日13日(金)から明日14日(土)にかけては、移動性の高気