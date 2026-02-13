高知県と高知県本山町と東京の大手エネルギー商社・三愛オブリが結んでいる「協働の森づくり事業」のパートナーズ協定が、新たに3年間、更新されました。協働の森づくり事業は、2005年から始まった二酸化炭素の削減を目指す取り組みで、東京に本社を置くエネルギー専門商社・三愛オブリは、2008年から県と本山町と協定を結んでいて、18年にわたって森林保全活動に取り組んでいます。この協定が、2026年度