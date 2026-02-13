兵庫県姫路市のマンションで男性が刺殺された事件で、逮捕された男が「およそ10年前から面識があり、トラブルがあったので襲撃した」という趣旨の供述をしていることが分かりました。住居不詳、自称解体業の小出慶二容疑者（49）は先月20日、姫路市のマンションの地下駐車場で住人の木田大助さん（33）の腰を刃物で突き刺して殺害した疑いがもたれています。これまで木田さんとの関係や犯行の動機が分かっていませんでしたが、その