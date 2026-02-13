米国のスティーブン・スピルバーグ監督（79）と女優ケイト・キャプショー（72）夫妻が、11日に48歳の若さで死去した90年代の米青春ドラマ「ドーソンズ・クリーク」などで知られる俳優ジェームズ・ヴァン・ダー・ビークさんの遺族に2万5000ドルを寄付したことが分かった。米Usウィークリー誌などが報じた。2024年に大腸がんを公表して闘病していたビークさんには妻と幼い6人の子どもがおり、残された家族を支援するために親しい友人