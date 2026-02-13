BLACKPINKが、韓国国立中央博物館とコラボする。韓国メディアが報じた。所属企業YGエンターテインメントは12日「26日から3月8日まで、国立中央博物館と共同で『国中博×BLACKPINK』プロジェクトを実施する。27日に発売される3枚目ミニアルバム『DEADLINE』を記念して企画された今回のコラボは、単なるアルバムプロモーションにとどまらず、K−POPと韓国の文化遺産を融合させた、複合文化プロジェクトである点で意義が大きい」