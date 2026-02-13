衆議院選挙で大敗した中道改革連合はきょう午後、新たな代表を選出する議員総会を開催します。代表選が行われる立憲民主党本部前から中継です。党の立て直しに向け、どちらが火中の栗を拾うのか。代表選を前にけさ、2人の候補者は並んで意気込みを語りました。中道改革連合階猛氏「（所属議員が）政策を精緻に解像度高く考え、それを真摯に訴えているという姿を、国民にアピールすることによって、まず党の魅力を高めたいという