歌手の中森明菜（60）が20年ぶりのライブツアーを開催することが発表された。7月に東京・大阪・名古屋の3都市をめぐるライブツアー「AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026」（全5公演）を行う。中森は2024年と2025年に開催されたファンクラブ限定ライブ「ALDEA Bar at Tokyo」シリーズから、昨年末は8年ぶりのディナーショー「AKINA NAKAMORI DINNER SHOW 2025」を開催し活動を本格化させている。来年のデビュー45周年イヤーを前に、ライ