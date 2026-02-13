バイクショップのオーナーが、客のバイクを無断で売りさばいた疑いで逮捕された。「多摩サイクル」の経営者・米林豊容疑者は去年6月、男性客が購入したバイクを別のバイクショップに持ち込み、約120万円で売りさばいた疑いがもたれている。バイクを横領して得た金は借金の返済などにあてていたとみられ、米林容疑者はバイクを売ったことについて「そのようなことをした」などと供述しているという。多摩サイクルを巡っては、「バ