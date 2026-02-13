【ワシントン＝坂本幸信】日米関税交渉の合意に基づく５５００億ドル（約８４兆円）の対米投資を巡り、訪米中の赤沢経済産業相は１２日、ラトニック米商務長官とワシントンで会談した。会談後に記者会見した赤沢氏は「進展はあったが、引き続き調整すべき論点が残っている」と述べ、対米投資の第１号案件の組成について合意に至らなかったことを明らかにした。会談は商務省内で約１時間半行われた。赤沢氏は「交渉を進めていく