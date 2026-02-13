米倉涼子（50）の主演映画「エンジェルフライトTHE MOVIE」（堀切園健太郎監督）が、今日13日からAmazonプライムビデオで240以上の国や地域で世界独占配信がスタートする。配信初日を受けて、米倉をはじめ出演者の特別インタビュー映像が解禁された。その中で、米倉は「絶妙なお話になっていて。開いて泣く、読みながら泣くみたいな」と、古沢亮太氏が書いた脚本について語った。「エンジェルフライト−」は、海外で亡くなった遺