MLB・ドジャースは日本時間13日、FAとなっていたキケ・ヘルナンデス選手と1年450万ドルで契約合意に至ったことを発表しました。ドジャースでは9シーズンを過ごした現在34歳のヘルナンデス選手。昨季は93試合に出場し、10本塁打、35打点、打率.203をマークしました。さらにポストシーズンは全17試合に出場し、1本塁打、7打点、打率.250をマーク。ワールドシリーズ第6戦では、2点リードの9回裏にダブルプレーにつながる華麗な守備を