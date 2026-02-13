ミラノ・コルティナオリンピックでは13日も日本勢が大活躍。スノーボード女子ハーフパイプで小野光希選手（21）が銅メダルを獲得しました。13日夜の男子ハーフパイプ決勝には、連覇を狙う平野歩夢選手（27）が登場。骨折の痛みに耐えながらも驚異の精神力で挑む平野選手、そして4人の日本勢のメダルラッシュに期待が膨らみます。