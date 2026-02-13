津軽弁の爆笑トークで知られる“元祖方言タレント”の伊奈かっぺい（78）は普段は故郷の青森を中心に活動しているが、3月8日に東京・有楽町のよみうりホールで、ライフワークにしている年に1度のトークライブを開催する。このほどインタビューに応じ、「人はみな死ねば善い人になるわたしまだ生きてますから」とサブタイトルを付けた公演への意気込みなどを語った。3回連載の第1回。◇◇◇「サブタイトルのフレー