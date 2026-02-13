訪米中の赤沢経済産業相は、日米の関税交渉で合意したアメリカへの投資「第1号案件」についてラトニック商務長官と会談を行い、合意に向け引き続き協議を行うとしました。赤沢経産相「引き続き日米間で調整すべき点は残されています。調整をさらに加速化することで日米両国の相互利益にかなう案件の組成に向けて緊密に取り組んでいくことで一致しました」日本時間の未明に行われた会談では、総額5500億ドル、日本円でおよそ85兆円