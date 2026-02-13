コント日本一決定戦、キングオブコントで2022年（令4）から4年連続決勝進出を果たしているお笑いトリオ、や団が「や団単独ライブツアー2026『巡業』」を行うことが13日、発表された。5月29日から7月10日にかけて、東京、名古屋、大阪、福岡、新潟の5都市で6公演を行う。や団は07年（平19）に結成。現在のメンバーは本間キッド（43）、中嶋享（43）、ロングサイズ伊藤（44）。本間は「去年のツアーは北は東京から南は大阪まで回りま