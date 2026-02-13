新潟市西区にある無人の建物に放火をした疑いで新潟市西区に住む無職の男(66)が逮捕されました。警察によりますと、男は12日午前6時50分頃に新潟市西区にある無人販売所に放火し、無人販売所と併設されていた物置小屋を全焼させた疑いが持たれています。ケガ人は確認されていません。男は「間違いありません」と容疑を認めているということです。火災の発生で警察官が現場に到着し、現場周辺にいた男に職務質問をし、逮捕に至った