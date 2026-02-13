チェジュ航空は、日本発韓国行きを対象としたセールを、2月9日から16日まで開催している。受託手荷物15キロが含まれれた「STANDARD」と受託手荷物なしの「BASIC」が対象となる。割引後の片道最低運賃は以下の通り。この他に、新規会員のアプリ経由での予約で5％を割り引く。搭乗期間は5月1日から7月14日まで。チェジュ航空のウェブサイト、アプリで予約できる。・ソウル行き名古屋/中部（2,300円）、福岡（2,700円）、札幌/千歳（2