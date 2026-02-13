カタール航空は、バレンタインデー特別運賃を2月12日から18日まで販売する。東京/羽田・東京/成田・大阪/関西発着欧州・アフリカ・中東行きが対象となり、2名分の同時購入で運賃部分が最大10％割引となる。予約クラスにより割引率が異なる。往復運賃の一例は以下の通り。搭乗期間は5月1日から11月3日出発分まで。日本航空（JAL）の東京/羽田〜ドーハ線も割引が適用される。他のキャンペーンとの併用はできない。・東京/成田発着カ