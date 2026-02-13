Amazon.co.jpは、映像配信サービス「Prime Video」で、アニメ「北斗の拳」のリブート版や韓国の心理スリラー「セイレーンのキス」などを世界独占配信する。 アニメ作品では、原作40周年を記念したリブート版「北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-」が、中国本土を除く全世界で独占配信される。制作はトムス・エンタテインメントが担当し、CGと手描きを融合させた表現で再構築されるという。