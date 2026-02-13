スピードスケート男子1000mで5位に終わり、うなだれるベンネマルス(C)Getty Images現地時間2月11日に行われたミラノ・コルティナ冬季五輪のスピードスケート男子1000m。2025年世界選手権覇者のユップ・ベンネマルス（オランダ）は、同走の廉子文（中国）と接触。ラスト1週のバックストレートでのクロッシングゾーンで進路を妨害された。 【写真＆動画】ベンネマルスの頭を抱える様子、中国選手との接触シーンを見るそれまで驚