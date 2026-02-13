吉村は次戦に向けて気持ちを切り替えていた(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪は現地時間2月12日、カーリング女子の1次リーグが行なわれ、2戦目となる日本代表（フォルティウス）はデンマーク代表と対戦。延長戦の末に7−10で敗れ、初戦に続いての連敗を喫している。 【関連記事】「ずっとテレ朝のアナウンサーさんかと」五輪中継登場のふんわり美女、激変アスリートの姿にネット衝撃「今日はお嬢様っぽい」「超可愛いー！