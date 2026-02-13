13日朝に行われたミラノ・コルティナオリンピック『スノーボード女子ハーフパイプ・決勝』。県勢からは、新潟市の高校で学ぶ工藤璃星選手と妙高市出身の冨田せな選手が出場しました。 日本時間午前3時半から始まった女子ハーフパイプ・決勝。 地元・妙高からも応援が響くなか、冨田の2回目－ ■解説 「1080決めたー！」 大技『フロントサイド1080』を決めて会場を沸かせます。 16