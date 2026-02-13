これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越の所々にナダレ注意報が発表されています。 上・中・下越の積雪が多い地域では、屋根からの落雪やナダレに注意ください。 ◆13日(金)これからの天気 広く晴れ間はでますが、天気は変わりやすく局地的に雪や雨が降るでしょう。 洗濯物は部屋干しにしておいた方が安心です。 降水確率は、新潟市や佐渡市では夕方まで30%とやや高くなっています。 村上市と