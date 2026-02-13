相次ぐ負傷者に井端監督も頭を悩ませそうだ（C）産経新聞社再び侍ジャパンに激震だ。侍ジャパンのメンバーに選ばれていた石井大智（阪神）は2月11日に行われた紅白戦でバックアップの際に左ふくらはぎを痛め、緊急降板。阪神は12日、石井が「左アキレス腱（けん）損傷」と診断され、WBCを出場辞退するとNPBに申し入れたと発表した。 【井端JAPAN緊急事態】平良海馬が出場辞退で楽天・藤平尚真を緊急招集!!阪神・石井大智が緊