北海道砂川市で２月１３日未明、住宅が全焼する火事があり、焼け跡から男性の遺体が見つかりました。この家に１人で住む７０代の男性と連絡がとれておらず、警察は身元の確認を進めています。住宅から立ち上る大量の煙。火事があったのは、砂川市東５条南９丁目の２階建て木造住宅です。午前３時すぎ、近隣住民から「煙が見える」と消防に通報がありました。火はおよそ６時間後に消し止められましたが、住宅は全焼し、焼け跡から男