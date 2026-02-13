ケガの不安を吹き飛ばす結団式だった。ミラノ・コルティナ2026パラリンピック冬季競技大会に臨む日本代表選手団が12日都内に集結。旗手のひとり小須田潤太（スノーボード）が会場を盛り上げた。壇上で盛り上げる小須田（左）スローガンは「挑め、心をひとつに。」大日方邦子団長率いる日本代表選手団は、日本代表選手41人、競技パートナー１人（２月12日時点）。式では、日本パラリンピック委員会（JPC）の森和之会長から大日方団