兵庫県姫路市のマンションで男性が刺殺された事件で、逮捕された男が「約１０年前から面識があり、トラブルがあったので襲撃した」という趣旨の供述をしていることが分かりました。住居不詳、自称解体業の小出慶二容疑者（４９）は、先月２０日、姫路市のマンションの地下駐車場で住人の木田大助さん（３３）の腰を刃物で突き刺して殺害した疑いがもたれています。これまで、木田さんとの関係や犯行の動機が分かっていません