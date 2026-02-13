遠藤の離脱は痛恨。早期復帰を祈るばかりだ(C)Getty Imagesリバプールの遠藤航が現地時間2月11日に行われたプレミアリーグ第26節のサンダーランド戦で後半途中に負傷退場し、再び戦列を離れる見通しとなった。この日、遠藤は右サイドバックでスタメン出場を果すも、相手のクロスボールに対応した際に左足首を痛め、69分に担架で運ばれピッチを後にした。【動画】上田綺世が圧巻の4得点！圧巻の量産劇にファン・ペルシ監督が思わ