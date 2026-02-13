アメリカのセキュリティ企業であるパロアルトネットワークスで、大規模なハッキングに関する調査報告書から中国の名前を削除するよう命令が下ったとロイターが報じました。これは、中国政府から報復を受ける可能性を懸念したためだと伝えられています。Exclusive: Palo Alto chose not to tie China to hacking campaign for fear of retaliation from Beijing, sources say | Reutershttps://www.reuters.com/world/china/palo-al