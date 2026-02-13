木村拓哉＆工藤静香夫妻の次女でモデル・俳優のKoki,（23）が12日、自身のインスタグラムを更新。姉でフルート奏者・モデルのCocomi（24）との“仲良し姉妹2ショット”を披露した。【写真・動画】「ここさんの前髪なしがタイプ」Cocomi＆Koki,の仲良し2ショットKoki,は「ここさんとの」とつづり、車内で撮影された写真と動画をアップ。動画には、Koki,が「ちゅるちゅる」とCocomiの頬を指差すほほ笑ましい姿や、前髪を調整する