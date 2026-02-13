ワシントンを訪れている赤沢経済産業大臣は、日本からアメリカへの総額5500億ドルの投資をめぐり、トランプ政権の商務長官と会談しました。ワシントンから中継です。アメリカのラトニック商務長官との会談を終えた赤沢大臣は、アメリカへの投資の第一号案件の決定に向けて前進はあったものの、なお調整すべき点が残っていると表明しました。赤沢経済産業大臣「まだ大きな隔たりのある部分もあったわけなので、相当突っ込んだ議論を