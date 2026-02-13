電通グループの社長に就任する佐野傑氏電通グループは13日、次期社長に中核事業会社電通の佐野傑社長（55）が昇格する人事を発表した。五十嵐博社長（65）は退任する。3月27日開催の株主総会後の取締役会で正式に決定する。海外事業の不振などが響いて業績が悪化しており、新体制で再建を目指す。電通グループは同日発表する2025年12月期連結決算の純損益が赤字となり、配当は初めてゼロとなる見込み。