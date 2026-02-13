巨人の沖縄那覇キャンプが１４日からスタートする。１２日まで行われた宮崎キャンプから１、２軍入れ替えはなく投手２０人、野手２０人で臨む。中でも内野登録は１０人。昨年沖縄キャンプよりも２人多い激戦区だ。そのうち石塚、ダルベック、浦田、小浜、リチャード、育成・宇都宮が初の１軍那覇キャンプ参加メンバーとなり、開幕１軍入りに向けてフレッシュなアピール合戦が繰り広げられることになる。阿部監督はかねて定位