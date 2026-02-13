中道改革連合の新たな党の「顔」を選ぶ代表選挙には2人が立候補しています。中継です。このあと中道の党本部で代表選の投開票が行われます。12日告示、13日投開票という異例のスケジュールの中、立候補した2人が意気込みを語りました。中道改革連合・階猛氏「なるべく具体的に任期の1年間に私がこれをやるんだということを示していきたいと」中道改革連合・小川淳也氏「それぞれがそれぞれの思いに従って投票していただければ十分