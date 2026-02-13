２月６日に開会式が行なわれたミラノ・コルティナ五輪では、連日のようにさまざまなドラマが生まれている。眩しい舞台でアスリートたちが渾身の戦いを見せる。そこで何かを勝ち取る、勝ち取れないは、あまり関係ない。懸命な姿そのものがヒーロー、ヒロインである。しかしながら、そんな彼らの感動に水を差すような出来事もいくつか起きている。フィギュアスケート団体で金メダルを勝ち取ったアメリカ代表のアリサ・リュウは