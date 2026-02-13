障がい者らが通う職業訓練校の生徒たちが手掛けた作品の展示会が、13日から金沢市で開かれています。金沢市で開かれたこの展示会は、春に卒業する訓練生の学びの成果を披露するため、毎年開かれているものです。展示会では、部屋の温度を自動で測定する電子機器や木工細工など、さまざまな分野の作品が約200点が展示されています。このうち九谷焼の展示スペースには、緑や黄色の色合いが特徴の「古九谷」風のものや、金箔を